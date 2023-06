"C'est un enfer!": le passage incessant des avions empêche Sophie de dormir

"J'ai une angoisse, celle d'attendre le suivant." Difficile pour Sophie de trouver la quiétude dans son habitation de Waterloo. Comme de nombreux habitants du Brabant wallon, le va-et-vient incessant des avions, elle n'en peut plus. Vous êtes nombreux à nous attirer régulièrement l'attention sur cette problématique via le bouton orange Alertez-nous. A Bruxelles également. "Les avions passent au-dessus de ma maison et c'est un bruit assourdissant. C'est toutes les minutes, et ça n'arrête pas. C'est un enfer. C'est assourdissant", raconte encore Sophie.