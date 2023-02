"C'est un petit gamin": le corps d'un enfant repêché dans la Meuse à Visé

Macabre découverte ce matin en région liégeoise à Visé. Un corps a été retrouvé noyé dans la Meuse au niveau de la rue des cimentiers. Le corps est celui d'un enfant de 4 ans. La découverte a eu lieu vers 08h55, en amont du pont-barrage de Lixhe (Visé). L'enfant âgé de 4 ans était porté disparu avec sa mère depuis jeudi soir. Il a été repêché par les plongeurs des pompiers de Liège dans la matinée vendredi. Vendredi midi, la mère était toujours portée disparue. Le Parquet de Liège a été avisé des faits et la zone de police basse Meuse est sur les lieux, ainsi qu'un médecin légiste. Une enquête a été ouverte. Guillaume travaille au barrage. Il dit avoir aidé les pompiers à récupérer le corps du petit garçon ce vendredi matin. Il était au micro de Vincent Jamoulle pour le RTL info 13 heures : "On a vu la police débarquer. On s'est dit qu'il faisait un contrôle. Ensuite, ils viennent nous trouver en nous disant qu'il avait retrouvé u corps juste devant la partie 3 du barrage. On a dû aller le repêcher avec