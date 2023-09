"C'est une double peine": Nora souffre d'endométriose, une maladie pas assez reconnue qui touche 1 femme sur 10

L'endométriose touche 10% des femmes, et pourtant, la maladie est toujours méconnue, et même taboue. Invalidante pour les femmes qui en souffrent, cette maladie impacte leur quotidien tout au long de leur vie. Les femmes touchées, les associations, et certains médecins, plaident pour une reconnaissance de l'Etat en tant que maladie chronique. Et demandent également une meilleure formation du corps médical à ce sujet, car le diagnostic est long: il faut entre 7 et 12 ans pour déceler une endométriose. Explications.