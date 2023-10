"C’est vraiment inacceptable": la maman de Sandra trébuche à cause d’une trottinette mal garée à Bruxelles et "finit aux urgences" avec le nez fracturé

C’est en colère que Sandra a poussé le bouton orange Alertez-nous. Sa maman a trébuché à cause d’une trottinette électrique garée en plein milieu d’un trottoir à Bruxelles et a fini aux urgences avec le nez fracturé et une plaie ouverte. Sandra souhaite aujourd’hui qu’une réglementation soit mise en place en ce qui concerne le stationnement de ces engins électriques. Une ordonnance est en préparation, mais certaines communes bruxelloises ne sont pas prêtes à installer des zones de délestage obligatoires.