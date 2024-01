Comment augmenter le pouvoir d'achat? La réponse du MR

La minute du MR sur le pouvoir d’achat a abordé la baisse d'impôt, mais sans toucher au capital. "10 milliards d'impôts en moins sur les travailleuses et les travailleurs, souhaite voir aboutir Georges-Louis Bouchez qui marque ensuite son désaccord quant à la gauche. En effet, selon lui, la Belgique est déjà trop sévère avec le capital. "J'entends beaucoup de gens qui nous disent qu'il faut transférer ça sur le capital, mais figurez-vous que la Belgique fait partie des 3 pays européens où on taxe le plus le capital".