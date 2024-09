Testachats a déposé plainte auprès de l'AFSCA et met en garde les consommateurs contre l'achat des compléments alimentaires à base de collagène. En cause: des affirmations comme "bénéfique pour les articulations", qui sont illégales car non validées par l’Europe. Ainsi que d’autres affirmations trompeuses, sans étude scientifique valable, comme "réduit le vieillissement cutané".