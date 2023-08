Coup au Niger: l'ambassadeur à Washington craint l'effondrement en Afrique avec des conséquences globales

La junte doit "revenir à la raison" au risque sinon d'un effondrement du Niger, entraînant toute la région du Sahel dans son sillage, avertit jeudi l'ambassadeur du Niger à Washington, disant craindre que le groupe paramilitaire russe Wagner en tire avantage. "Si le Niger s'effondre, c'est d'abord tout le Sahel qui s'effondre, qui sera déstabilisé", souligne Kiari Liman-Tinguiri, ambassadeur à Washington du Niger, l'un des derniers pays alliés des Etats-Unis et de la France dans la lutte antijihadiste au Sahel. "Il n'y aura plus aucun moyen de protéger les pays africains côtiers, les pays de la côte ouest, et vous aurez Wagner et les jihadistes qui contrôleront l'Afrique de la côte à la Méditerranée", ajoute-t-il dans un entretien en journée à l'AFP. Tard jeudi soir, après la diffusion de cet entretien, les putchistes ont par ailleurs annoncé avoir relevé de ses fonctions M. Liman-Tinguiri ainsi que trois autres ambassadeurs du Niger, dont l'ambassadrice à Paris.