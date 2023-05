De violentes pluies font deux morts en Italie

Deux personnes ont été retrouvées mortes dans le centre de l'Italie, en Emilie-Romagne, où de fortes pluies ont provoqué des inondations de maisons et des glissements de terrain, ont indiqué mercredi les pompiers à l'AFP. "Nous avons deux victimes confirmées, (...) une dans l'écroulement d'une maison et l'autre, une personne âgée à bicyclette, emportée par la crue des eaux", a-t-on appris auprès des pompiers d'Emilie-Romagne. "Nous ne pouvons pas exclure la présence d'autres personnes dans la maison qui s'est écroulée et des équipes spécialisées travaillent sur place", selon la même source.