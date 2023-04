Julie et Brigitte nous ont alertés via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part de leur mécontentement. Ces habitantes de Marchienne-au-Pont et de Jumet, en province de Hainaut, ne savent plus quoi faire face à la présence de sangliers près de leurs domiciles. La situation dure depuis plusieurs mois et de nombreux dégâts ont été constatés. Qui est responsable ? Peuvent-elles être indemnisées ou recevoir de l'aide ?