Dries Van Langenhove a été condamné mardi à un an de prison ferme pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme par le tribunal correctionnel de Gand, dans le cadre de l'affaire Schild & Vrienden. L'ex-député du parti d'extrême droite Vlaams Belang a également été condamné à 10 mois de détention avec sursis pour violation de la loi sur la détention d'armes, à une interdiction d'exercer ses droits civils pendant 10 ans et à une amende.