"Moi, je continuerai de toute façon": Patricia, fille d'une victime des tueries du Brabant, craint la clôture de l'enquête

Patricia Finné est la fille d'une victime des tueries du Brabant. Son père a été tué au Delhaize de Overijse le 27 septembre 1985. Elle vient, elle aussi, de recevoir ce courrier de la justice, l'invitant à une réunion le 28 juin prochain. : "C’est très vague. On me parle ici d’une session d’information", nous dit-elle. Aucune indication précise sur le but de cette rencontre. Il y a plusieurs possibilités selon elle : "Soit, ils récupèrent de nouveau toutes les familles de victimes pour nous tenir au courant de l'enquête, ce dont je doute quand même. Mais si c’est pour m'entendre dire qu’ils clôturent l’enquête... sans moi !", prévient Patricia.