Le ministère public a requis la prison à perpétuité assortie de 22 ans de période de sûreté contre Monique Olivier, ex-épouse du violeur et tueur en série Michel Fourniret, jugée par la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans trois enlèvements et meurtres. "Les réquisitions du parquet vont dans le sens de ce qu'attendait les familles de victimes" explique maître Didier Seban, avocat des familles Parrish et Mouzin face aux journalistes.