C’est aujourd’hui, que les quelques 550.000 Belges qui ont investi plus de 22,6 milliards d’euros dans les bons d’Etat l’an dernier vont récupérer leur argent. Les intérêts nets pour les bons d’état à un an qui était de 2,81%... Concrètement une personne qui avait donc investit 1.000 euros il y a un an, retouche donc aujourd’hui 1028,10 euros. L’occasion de se demander que faire de cet argent ? Où l’investir désormais ?