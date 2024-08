Un mur couvert de sang, de la fumée s'élevant des décombres métalliques enchevêtrés : une frappe russe meurtrière sur un centre commercial laisse une vision d'horreur à Kostiantynivka, dans l'est de l'Ukraine. "Nous avons commencé à sortir par la fenêtre. À peine sortis, nous nous sommes retournés et tout a commencé à brûler," se rapelle une survivante, Anya Alyabieva. La frappe, un missile selon les secours, a fait au moins 12 morts et 44 blessés.