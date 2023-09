C’est un slogan que l'on entend souvent: face au changement climatique, on nous conseille de privilégier les circuits courts. Mais comment s’alimenter près de chez soi quand on habite en ville? Malgré le manque d’espaces dans les villes, l’agriculture urbaine se développe, notamment à Bruxelles. Quels sont ses avantages et ses inconvénients?