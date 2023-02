Hicham, habitant de Charleroi, a souhaité le registre de condoléances pour les victimes des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Il n'a plus de nouvelles d'un de ses meilleurs amis, Carolo, qui se trouve en Turquie pour les vacances. Il s'est confié à Justine Roldan Perez et Sylvain Winance.