"Il est très mignon": un restaurant de Taïwan sert des nouilles à l'isopode géant, une espèce très peu connue

Un isopode géant à 14 pattes est le clou d'un nouveau plat dans un restaurant de ramen à Taipei à Taïwan et les gens font la queue - à la fois pour des photos et pour une bouchée de ce bol de nouilles. Depuis que le "Ramen Boy" a lancé ce bol de nouilles en édition limitée le 22 mai, déclarant dans un message sur les réseaux sociaux qu'il avait "enfin obtenu cet ingrédient de rêve", plus de 100 personnes se sont inscrites sur une liste d'attente pour dîner dans ce restaurant. Depuis le lancement des ramen, certains universitaires ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact écologique potentiel des tactiques de pêche au chalut de fond et aux risques éventuels pour la santé.