Émilie nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Elle s’inquiète de voir des arbres du petit bois de Calevoet, à Uccle, abattus dans le but de créer des logements sociaux. Dans un contexte d’urgence climatique, elle estime qu’il serait peut-être plus judicieux de réhabiliter d’anciens bâtiments. Le hic: il y a actuellement plus de 50.000 familles qui attendent un logement à Bruxelles. Dès lors, est-ce possible de préserver tous les espaces verts de la capitale?