L'installation d'un incinérateur de déchets à Givet. C'est le projet qui est sur toutes les lèvres de part et d'autre de la frontière. Il faut dire que la commune française est presque enclavée dans le territoire belge et, évidemment, les citoyens se posent des questions. Quels impacts sur la santé ? Sur la nature ? Sur l'économie ? Le hic : à l'heure d'écrire ces lignes, la présentation du projet reste très floue et pourtant, ça avance.