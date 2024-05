Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi?

Les files évoluent légèrement ce matin. Sur la E40, vous ralentissez maintenant depuis Heverlee jusque Woluwé-Saint-Etienne avec 15 minutes à ajouter à votre temps de parcours. Sur la E411, 10 minutes également à ralentir en direction de Bruxelles entre Hoeilaart et Léonard. Sur le ring intérieur, 20 minutes de perdues entre Expo et Machelen en direction de Zaventem et 10 minutes avant le rétrécissement de la chaussée au niveau des 4 Bras de Tervuren en direction de Waterloo. Dans l'autre sens, vous perdez 10 minutes entre Grand-Bigard et Neepede en direction du Virage de Forest. On rappelle enfin qu'une manifestation des producteurs laitier se déroulera à Bruxelles ce lundi avec un cortège qui s'élancera ce midi de la Place du Luxembourg en direction du Quartier Schuman où quelques perturbations sont attendues.