Info trafic: quel est l'état des routes ce mardi matin?

Petit tour des ralentissements autour de la capitale Vous ralentissez sur l'E429 Tournai - Bruxelles où vous devez maintenant patienter 15 minutes entre Tubize et Halle. 10 minutes sont constatées sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Haasrode et Heverlee vers Bruxelles. Toujours 2 x 10 minutes sur l'E411 de Daussoulx à l'Aire d'Aische-en-Refail puis de Hoeilaart au Carrefour Léonard. Seuls de légers coups de frein sur l'axe Waterloo - Léonard vers Zaventem. (+3 min) Sur le ring intérieur de Bruxelles : +7 minutes entre Haut-Ittre et Halle, puis 20 minutes entre Grand-Bigard et Vilvorde vers Zaventem et bien évidemment 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.