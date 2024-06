Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

Une circulation toujours fort perturbée sur l'E19 Mons-Bruxelles suite à un trou en bande de droite et la fermeture de cette bande de circulation à hauteur de Seneffe en direction de Bruxelles. Suite à cela, vous êtes ralentis 30 minutes entre Thieu et Feluy en direction de Bruxelles. Autre zone de ralentissement ce martin la E411 Namur-Bruxelles au niveau de la zone de travaux à Daussoulx qui vous ralentit déjà 15 minutes ce matin jusque Aische-en-Refail. A votre arrivée à la Capitale, les files sont par contre réduites (+3 min à Jezus-Eik) Sur la E40 Liège-Bruxelles : 2 zones de ralentissements : au niveau de Heverlee puis entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne avec 10 minutes à ajouter au total. 15 minutes maintenant entre Expo et Machelen vers Zaventem sur le ring intérieur puis 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Dans le sud du Pays, 10 minutes de ralentissement files entre Hondelange et Bridel au Luxembourg.