Jacqueline (80 ans) et Jacques (71 ans) se sont mariés dans leur maison de repos: "Je ne dors pas dans son lit"

Peut-on encore rencontrer l'âme-sœur à partir d'un certain âge ? Si l'on en croit le couple formé par Jacques et Jacqueline, c'est encore tout à fait possible ! Madame a 80 ans, monsieur, 71. Malgré l'âge, ce couple a décidé de se marier il y a peu, dans leur maison de repos. Pourtant, le jour des noces, le couple débute sa journée comme d'habitude, avec un petit-déjeuner : Jacques tartine son pain de beurre, tandis que Jacqueline sert le café... avant de prendre, chacun à leur tour, leurs médicaments. C'est dans cette maison de repos de Cul-des-sarts, à la frontière française, que notre couple se rencontre il y a maintenant 1 an, lors d'une activité.