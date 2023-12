Patrick nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous car il se sent démuni. Lui et sa femme s'étaient portés volontaire au début de la guerre en Ukraine pour accueillir des réfugiés chez eux. Mais après 18 mois d'accueil, aucune solution stable n'est trouvée. Patrick a même dû déménager tant les relations entre eux se sont dégradées. Aujourd'hui, il déplore que le CPAS ne les aide pas à trouver une solution.