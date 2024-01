Une centaine d’élèves de l’enseignement secondaire supérieur ont visité le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau en compagnie de Simon Gronowski, survivant de la déportation. Les élèves qui ont pris part à ce voyage mémoriel ont entre 16 et 18 ans et sont issus de 12 écoles réparties sur l’ensemble du territoire de la Belgique.