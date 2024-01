"La facture va être salée": Valentine ne reçoit AUCUNE facture d’énergie depuis 6 mois à cause... d'un problème informatique

Valentine nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous car elle ne reçoit aucune facture d'énergie depuis son déménagement il y a 6 mois. Et elle est loin d'être la seule dans ce cas: il y aurait encore 9.000 Belges dans cette situation. Ce qui coince, c'est la plateforme Atrias, qui était censée fluidifier le transfert d'informations entre les différents fournisseurs et gestionnaire d'énergie. Mais depuis sa mise en oeuvre fin 2021, un bug informatique met à mal la transmission de ces données...