À l'aube de la nouvelle législature, et à quelques jours de la rentrée des classes, la Ligue des familles presse mercredi la nouvelle ministre de l'Education, Valérie Glatigny (MR), de maintenir et d'étendre la gratuité scolaire appliquée aujourd'hui jusqu'à la 3e année primaire et respectée par 8 écoles sur 10.