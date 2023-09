La majorité des eaux usées réutilisées en Espagne, et en Wallonie… 0%: voici pourquoi

Pour faire face au manque d’eau, de plus en plus de projets se mettent en place en Europe pour réutiliser l’eau des égouts à des fins industrielles ou agricoles. En Espagne, par exemple, 10% de l’eau des égouts est réutilisée et dans certaines régions, ce taux monte à près de 100%. On en est très loin chez nous, surtout en Wallonie. Comment l’expliquer ? Faudra-t-il bientôt réutiliser l’eau des égouts pour résister aux sécheresses à répétition ? Eléments de réponse dans notre séquence Planète Avenir avec Simon François et Steve Damman.