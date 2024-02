La tension est montée d'un cran à Bruxelles: un barrage policier forcé, des canons à eaux déployés pour éteindre les feus allumés

Des agriculteurs ont réussi à forcer un barrage de police à Bruxelles lundi matin, situé au croisement de l'avenue d'Auderghem et de la rue Belliard, à l'aide de leurs tracteurs. La police a envoyé des renforts en urgence. Pendant ce temps, les agents de police sont également bombardés de fumier, ce qui les oblige à reculer davantage. La police a désormais réduit le périmètre à l'angle de l'avenue d'Auderghem et de la place Schuman. Des véhicules de police supplémentaires sont en position, tandis que certains agriculteurs lancent des pétards et des oranges sur les policiers.