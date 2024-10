Dans une campagne électorale marquée par des thèmes clivants tels que l'immigration et l'avortement, les électeurs américains se trouvent à un carrefour. Entre les partisans fervents de Donald Trump, qui prônent un renforcement des frontières, et ceux de Kamala Harris, déterminés à défendre le droit à l'avortement, chaque bulletin de vote pourrait s'avérer décisif dans un climat politique de plus en plus tendu.