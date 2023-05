Lamyae et son fils Kenzo, de 17 ans, se trouvent dans une situation délicate. Leur loyer est passé de 850 à 910 euros, un montant hors budget. Pas d’autre choix : la petite famille se met à la recherche d’un nouvel appartement, mais la tâche est dure. "C’est un stress. On ne trouve quasi plus rien, les loyers sont très chers. C’est très difficile. Des fois, on se heurte à des murs parce qu’on a l’impression que les couples ont plus de facilités que les parents seuls", nous confie Lamyae.