Laurence et Maxime nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous. Le couple a vécu une expérience traumatisante. Un grand arbre s'est effondré à quelques mètres de la maman et de sa fille, alors que ces dernières rentraient de la crèche. Comment est-ce possible? À quel moment décide-t-on d'abattre un arbre qui pourrait être dangereux pour la population?