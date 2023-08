Le chanteur des Killers hué en Géorgie après avoir invité un fan russe sur scène

Le leader des Killers, Brandon Flowers, est hué en Géorgie après avoir invité un fan russe sur scène lors de leur concert sur la côte géorgienne de la mer Noire. "Je vous considère comme mes frères et mes sœurs", dit-il avant d'annoncer la chanson suivante. Le groupe de rock américain a présenté ses excuses à ses fans géorgiens à la suite de cet incident. La Géorgie, ex-république soviétique, a accueilli des dizaines de milliers d'exilés russes depuis le début du conflit en Ukraine, suscitant parfois des tensions dans un pays qui ambitionne de rejoindre l'UE et l'Otan et qui a perdu dans les années 1990 le contrôle de deux territoires séparatistes prorusses, où sont déployées des troupes russes.