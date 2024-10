Le festival Woofstock, dédié aux chiens et à leurs maîtres, se tient à Tour & Taxis à Bruxelles. L'événement propose des activités variées, comme des séances d'entraînement, du "doga" (yoga pour chiens et humains), et des ateliers sur l'hygiène canine. Parmi les invités, l'influenceuse Oli et son chien Monday présentent un projet éco-social pour aider les sans-abri à Paris. Le festival inclut également des promenades didactiques, des démonstrations et des sessions de bien-être animal.