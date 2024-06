On est à 66% de dépouillement en Wallonie et pour le moment, le MR est à 28,8%, devant Les Engagés à 22%. À Bruxelles, le MR est en tête à 23,4%, devant le PS à 18,5%. En Flandre, où les résultats sont à 94%, ils sont 26% à avois sollicité la N-VA et 22% le Vlaams Belang.