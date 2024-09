L'état de santé de Dominique Pélicot, principal accusé dans cette affaire et ex-mari de la victime, se serait dégradé. Depuis lundi, il est absent du procès et aurait dû etre entendu hier. Le président de la cour pourrait donc suspendre le procès le temps que son état s'améliore. En plus de cette sordide affaire, Dominique Pélicot est mis en examen pour une affaire de viol et un meurtre dans les années 90.