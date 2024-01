Invité à présenter sa mesure phare pour augmenter le pouvoir d’achat des Belges, Paul Magnette a insisté sur la baisse des impôts sur les bas et moyens revenus. "C’est la mesure que nous voulons proposer, a expliqué le président du Parti Socialiste. Baisser les impôts sur les bas et moyens revenus pour augmenter le salaire poche de 300 euros nets par mois", a déclaré Paul Magnette, précisant qu’une telle mesure pourrait être financée en taxant davantage les revenus du patrimoine et du capital.