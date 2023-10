L'entraîneur louviérois "fier" de ses joueurs malgré la défaite contre Anderlecht: "Défensivement, on a fait un gros match"

Anderlecht s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique mardi soir, en venant à bout (0-1) des amateurs de la RAAL La Louvière, pensionnaires de Nationale 1, au stade du Tivoli. Benito Raman a marqué l'unique but de la rencontre. A l'issue de la rencontre, l'entraîneur louviérois Frédéric Taquin a déclaré être "fier" de ses joueurs malgré la défaite. "Défensivement, on a fait un gros match. Dommage d’avoir pris ce but après 20 minutes, mais on a été costaud tout au long de la rencontre. En deuxième période, on a été dangereux et on leur a fait mal par moments. On a été crispé durant 30 minutes. Mais au final, la dépense d’énergie en valait la peine. On grandit dans chaque rencontre. Cela va nous servir en championnat. 10.000 supporters ce soir ? Le club mérité ça toutes les deux semaines. J’espère que la saison prochaine, on aura cela."