Léon Semmeling, ancien joueur du Standard de Liège, a effectué son dernier voyage à Dalhem C'est à l'église Saint-Servais de Berneau, à Dalhem, que s'est déroulée mardi en fin de matinée la liturgie des funérailles de Léon Semmeling, ancien Diable Rouge et joueur du Standard de Liège décédé la semaine dernière à l'âge de 84 ans. L'affluence était telle que plus aucune place n'était libre dans l'église. Lors de la cérémonie, l'homme a été décrit comme une personne inspirante. Deux de ses petits-enfants ont pris la parole devant l'assemblée et ont peint le portrait d'un papy aimant, formidable et d'une franchise inégalable. "Je me souviens de ce jour où tu étais fier de moi quand tu m'as dit que j'étais reprise en équipe nationale de golf", a notamment relevé Margaux Semmeling. Son fils, Philippe Semmeling, a lui salué la mémoire d'un "artiste et d'un capitaine d'équipe". "Maintenant que le capitaine est arrivé au paradis des footballeurs, vous allez être champion tous les ans", a pour sa part lancé Thierry