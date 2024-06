On est seulement à 10 % des bulletins dépouillés en région wallonne mais on constate pour l'instant une forte progression du MR, qui serait le premier parti, devant Les Engagés. En région bruxelloise, avec 52% des bulletins dépouillés, le MR est en tête devant le PS. En Flandre, enfin, La N-VA résiste au Vlaams Belang avec 64% des bulletins dépouillés et le parti de Bart De Wever en tête.