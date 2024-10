Les trois grandes chaînes que sont Burger King, McDonald’s et Quick ouvrent régulièrement de nouveaux sites en Belgique et plus seulement en ville… mais beaucoup en périphérie. On compte aujourd’hui plus de 240 restaurants. Mais les burgers d’une même enseigne sont-ils vendus aux mêmes prix sur ces différents sites ? Et bien non, il y a quelques différences. Pourquoi ?