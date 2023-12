À quelques jours du 25 décembre, nos équipes se sont rendues à New York. Une ville qui n'a pas d'égal pour fêter Noël. Décorations incroyables, traditions centenaires, patinoires aux quatre coins de la ville,… Dans la grosse pomme, on peut célébrer les fêtes de fin d'année de façon très traditionnelle, mais aussi, plus originale.