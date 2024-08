C’est une maladie qui touche une femme sur 10… Mais l’endométriose n’est pas reconnue officiellement en Belgique. Et c’est illogique pour Nora qui nous a contacté via le bouton orange alertez-nous. Elle souffre d’endométriose, ce qui impacte sa vie privée et professionnelle. Les associations demandent plus de reconnaissance pour cette maladie.