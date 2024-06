Le restaurant espagnol Disfrutar, déjà triplement étoilé au guide Michelin, remporte le titre de "meilleur restaurant au monde" 2024 par le classement "50 Best Restaurants" à l'hôtel-casino Encore de Las Vegas. "Peu de restaurants dans le monde y parviennent, et très rarement. On ne peut pas faire mieux que ça," dit l'un des trois chefs de Disfrutar, Oriol Castro.