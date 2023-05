Olivier Vandecasteele réagit pour la première fois, via son ami: "Je suis très impatient d'être parmi vous, de pouvoir fêter ça"

Présent au départ des 20 kilomètres de Bruxelles, Olivier Van Steirtegem, le meilleur ami d'Olivier Vandecasteele, a pris la parole pour s'exprimer au nom de son ami, deux jours après sa libération. En effet, l'une des équipes courait notamment pour sa cause. "Depuis mon retour en Belgique, je découvre l’ampleur du soutien apporté pendant 15 mois. Cela me touche énormément. Cela me fait pleurer plusieurs fois par jour. En un mot : merci", a écrit Olivier Vandecasteele dans un message, lu par son ami.