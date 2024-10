"On a peur d'être un nouveau Gaza", dit le ministre de l'Information libanais Ziad Makari en marge du 19e sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts, alors que l'intensification des frappes israéliennes sur les bastions du Hezbollah au Liban ont fait plus de 1000 morts depuis le 23 septembre, selon le ministère libanais de la Santé, et obligé des centaines de milliers de personnes à fuir leur domicile.