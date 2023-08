La startup Apptronik à Austin (Texas) travaille sur des robots humanoïdes aux capacités de plus en plus spectaculaires. Leur dernier modèle, nommé Apollo, a des dimensions humaines (1,7 mètre, 72,6 kg), peut porter 25 kg, et possède une autonomie de 22 heures. Il est équipé de panneaux digitaux pour communiquer. Ces robots ont d'abord été conçus pour résoudre les problèmes de main-d'œuvre dans les entrepôts américains. Ils pourraient également servir à l'exploration de la Lune ou Mars.