Ce mardi matin, les jeunes FGTB se réunissent au pied de la tour des finances à Liège. Au programme des revendications : le pouvoir d'achat. Des actions sont organisées par le syndicat socialiste et la CSC un peu partout dans le pays, à Bruxelles, La Louvière, Mons, Marche, Verviers, Eupen et en Flandre également. Ces actions auront des répercussions sur le trafic des TEC en Walonie et De Lijn à Bruxelles et en Flandre.