Frédéric Daerden était l’invité de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, le ministre du Budget et de la Fonction publique en Fédération Wallonie-Bruxelles et tête de liste PS à Liège a évoqué les mesures phares du PS pour les prochaines élections européennes, fédérales et communautaires, à la veille du 1er mai.