Corruption: le Parlement européen lève l'immunité de deux eurodéputés

Le Parlement européen a levé jeudi l'immunité de deux eurodéputés visés par la justice belge dans le scandale de corruption présumée au profit du Qatar et du Maroc, ouvrant la voie à leur audition par les enquêteurs. Votant à main levée, le eurodéputés réunis à Bruxelles ont donné leur feu vert à la levée d'immunité du Belge Marc Tarabella et de l'Italien Andrea Cozzolino. Les deux élus, temporairement exclus du groupe des Socialistes & démocrates (S&D), nient toute malversation, et M. Tarabella, présent dans l'hémicycle, a voté pour la levée de sa propre immunité.